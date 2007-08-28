Наша Україна погоджується на статус гостей на балконі

Представник блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Микола ОНІЩУК заявляє, що за будь-яких умов «Наша Україна» не братиме участі у засіданні Верховної Ради V скликання 4 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«За усіх умов «Наша Україна», як і БЮТ, не може прийти на засідання, тому що ми не є народними депутатами», - сказав М.ОНІЩУК.

При цьому він додав, що «ми могли б бути лише запрошеними як гості на балкон».

Також М.ОНІЩУК назвав абсолютно очевидним те, що парламент є розпущеним. За словами члена НУ-НС, парламент не має у своєму складі 300 осіб і є неповноважним.

М.ОНІЩУК нагадав, що, відповідно до роз’яснення Конституційного Суду, парламент, який є неповноважним, не може проводити сесійні засідання.