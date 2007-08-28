Янукович не знає, як переконати Ющенка

Наступного тижня політрада Партії регіонів визначиться з участю партійної фракції в позачерговому засіданні Верховної Ради 4 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив інтерв’ю журналістам прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Це питання буде розглянуте на наступному тижні і політрадою, і фракцією Партії регіонів», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що за час, коли ВР не працювала, «накопичилось багато питань, без вирішення яких не може жити суспільство».

За його словами, в першу чергу йдеться про вирішення питань щодо зміни порядку державних закупівель. Прем’єр вважає, що необхідно прийняти новий закон і вжити всіх заходів, щоб викорінити корупцію в цій сфері.

Він зазначив, що вже мав розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на цю тему. «Я не знаю як мені переконати його, що це потрібно зробити раніше, ніж збереться новообрана ВР», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. Він сподівається, що це питання вдасться вирішити.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що «це не буде пов’язано з радикалізацією політичної ситуації». «Я категорично проти нині діючого закону про державну закупівлі», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив про скликання 4 вересня позачергової сесії парламенту.

За його словами, на позачерговій сесії можуть бути розглянуті законопроекти про внесення змін до Конституції, які стосуються скасування депутатської недоторканності, питання імпічменту Президента, а також визначення прав і функцій органів місцевого самоврядування.

О.МОРОЗ також не виключив можливості розгляду на сесії питань щодо відміни пільг для високопосадовців.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, парламент припиняє свої повноваження з моменту прийняття присяги депутатами парламенту нового скликання.

У відповідь на цю ініціативу лідери блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та БЮТ заявили, що депутати з цих фракцій не братимуть участі у позачерговому засіданні парламенту.

Натомість координатор парламентської більшості Верховної Ради V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА підтримала ініціативу проведення позачергової сесії Верховної Ради “для започаткування процесу запізнілих системних реформ”.