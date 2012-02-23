БЮТ: Регіонали сватають на голову райради людину із сумнівним минулим

Кіровоградський осередок Партії регіонів на чолі з головою обласної державної адміністрації Сергієм ЛАРІНИМ намагаються призначити головою Гайворонської райради свого однопартійця Івана А., якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомив народний депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» Валерій КАЛЬЧЕНКО, зазначається на сайті БЮТ.

За його словами, у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ наразі розглядається питання про притягнення А. до кримінальної відповідальності.

Депутат повідомив, що торік проти цієї особи було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та одержання хабара у великому розмірі. Проте, як стверджує В.КАЛЬЧЕНКО, на наступну сесію, що відбудеться у п’ятницю, 24 лютого, до порядку денного включено питання про обрання його головою райради.

За словами В.КАЛЬЧЕНКА, «нинішнє керівництво області, сповідуючи принцип: своїм – все, а опонентам – закон, ігноруючи інтереси громади, прагне наділити владою людину із сумнівним минулим, яка своїм прикладом може утверджувати в життя лише корупцію, хабарництво, беззаконня».

«Ми категорично проти такого кадрового підходу і всіма законними засобами будемо протистояти свавіллю Партії регіонів», - наголосив В.КАЛЬЧЕНКО.