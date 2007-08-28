Луценко вивів нове правило: ”Свині – як політики. Вони всі однакові”

16:56, 28 серпня 2007
Політика
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Лідер НУ-НС побував на Вінничині

Лідер Блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій Луценко знову звинувачує уряд Віктора Януковича у знищенні тваринницької галузі.

Відвідавши в рамках свого агітаційного туру ВАТ "Калинівська агрофірма", що у Вінницькій області, лідер Блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Юрій Луценко розповів його працівникам, як минулого тижня він шукав у Харкові "легендарне м`ясо Януковича по 12 гривень", але так і не знайшов, повідомляє прес-служба блоку.

"На Харківщині, як по всій Україні, м`ясо коштує 28-30 гривень, - зауважив Луценко. – Тому я й вирішив приїхати сюди, до вас, аби дізнатися собівартість м’яса".

"Як з’ясувалося, собівартість, зокрема, свинини - 10 гривень. З них 4 гривні - це податки", - наголосив він.

Луценко зазначив, що 54% мяса, що споживається в Україні, заводиться з-за кордону і "це все робиться через вільні економічні зони Донецька".

"На кордоні вартість імпортної свинини складає 6 гривень за кілограм. Така політика знищує вітчизняного виробника, який платить податки. А через вільні економічні зони м’ясо завозиться без податків та зборів. У зв’язку з чим втрати України складають 2 мільярди гривень щороку", - сказав Луценко.

Луценко також підкреслив, що "вітчизняні агрофірми сьогодні вирізують поголів’я худоби – така ціна політики Януковича, який працює не на суспільство, а на власну кишеню. Це діагноз нинішньої політики Кабміну".

"Сьогодні ж імпортне м`ясо, котре завозиться в Україну, люди називають "сталінським", тому що воно приблизно 1952-го року заморозки", - сказав Юрій Луценко.

На запитання, якої породи м`ясо йому більше до вподоби, Луценко сказав: "Свині – як політики. Вони всі однакові". Він розповів, що дуже любить сало, але поскаржився на його низьку якість на українських базарах, повідомляє сайт "Народної самооборони".

Українська правда

 

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