Черновецький пропонує внести Тимошенко до Книги рекордів Гіннеса

Мер Києва Леонід Черновецький через газету «Вечірній Київ» звернувся в «Книгу рекордів Гіннеса» з проханням зареєструвати найдорожчу в світі рекламну кампанію під час виборів, враховуючи ту кількість рекламних площ в Києві, які законно і незаконно використовує Тимошенко з метою потрапити до нового парламенту. Про це Київському порталуповідомили в прес-службі КМДА.

«Я, як громадянин України, обурений таким нахабним використанням народних грошей і думаю, що Тимошенко є однією з найбагатших людей України. Якщо Тимошенко не потрапить до парламенту, то хай хоч потрапить в «Книгу рекордів Гіннеса», - заявив Леонід Черновецький.