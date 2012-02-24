Томенко: Янукович може викрутитися, звинувативши в усіх проблемах Азарова

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ за два роки своєї діяльності на посту Президента України ще має шанс отримати «три» за п’ятибальною шкалою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу», відповідаючи на питання стосовно оцінки діяльності Президента за два роки, що пройшли з моменту його інавгурації (25 лютого).

«У Президента ще є кілька днів до дати інавгурації, щоб вийти у показниках своєї діяльності на слабеньку трійку», - додав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що це може стати можливим лише у тому разі, якщо В.ЯНУКОВИЧУ вдасться переконати всіх, що не він є головною причиною невиконання передвиборчих обіцянок, що стосувалися, зокрема, покращення соціальних стандартів життя кожного громадянина; покращення економічної ситуації, яке мусило завершитися створенням нових робочих місць та забезпечення «дружніх», взаємовигідних відносин з Росією. «По цих трьох параметрах ситуація не лише не покращилися, а суттєво погіршилися в порівнянні з попереднім періодом», - заявив М.ТОМЕНКО.

«Отож, від оцінки «два» за п’ятибальною шкалою за два роки перебування при владі Президента може врятувати лише акцент на відповідальності непрофесійного уряду АЗАРОВА і тих голів обласних і районних адміністрацій, які не здатні забезпечити роботу на місцях», - констатував віце-спікер.

Водночас, додав М.ТОМЕНКО, «Президент ще має шанс вийти в оцінці своєї діяльності на «три», якщо до 25 лютого центр критики буде перенесено на уряд Миколи АЗАРОВА і ми станемо свідками відставки уряду та голів обласних адміністрацій, які перетворилися на феодалів і є носіями створення негативного іміджу Президента та його команди».