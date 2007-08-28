Тимошенко стежитиме за Криворіжсталлю

БЮТ буде стежити за всіма процесами розвитку «Криворіжсталі», заявляє Тимошенко

Блок Юлії Тимошенко буде стежити за всіма процесами розвитку металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» (колишньої «Криворіжсталі»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО повідомила у Кривому Розі після зустрічі з керівництвом підприємства.

«Наша політична команда, яка практично була співзасновником чесної приватизації, буде слідкувати за всіма процесами розвитку «Криворіжсталі», - сказала вона.

Лідер БЮТ також повідомила, що чистий прибуток меткомбінату за перше півріччя 2007 року зріс на 41,5%, майже на 1 млрд. грн. зросли відрахування підприємства до державного бюджету України.

«Насправді сьогодні, наскільки я зрозуміла після спілкування з керівництвом підприємства, виробництво розвивається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Керівники «Арселор Міттал Кривий Ріг» повідомили лідеру БЮТ, що сьогодні середня зарплата на комбінаті становить 2640 грн.

«Якщо порівняти цю цифру з листопадом 2006 року, коли ми прийшли на підприємство, то заробітна плата становила 1540 грн. Фонд заробітної плати збільшився на 100 млн. доларів», - сказав генеральний директор «Арселор Міттал Кривий Ріг» Нарендра ЧОДЕРІ.

«Сьогодні цей комбінат по рівню зарплати займає перше місце в Україні серед усіх металургійних комбінатів та йде з достатнім відривом. Це говорить про те, що всі обіцянки, які давалися інвесторами профспілкам при підписанні приватизаційного договору, виконуються успішно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Керівництво меткомбінату також повідомило, що заплановано виділення коштів на оновлення виробництва. За словами керівництва, у підприємсто необхідно вкласти ще близько 2 млрд. грн., щоб досягти європейського рівня. Якщо зараз меткомбінат виробляє 7 млн. тонн сталі, то через 2 роки планує вийти на 12 млн. тонн.

Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що сьогодні на підприємстві відкрито програму звільнення людей за власним бажанням або за віком з достатньо великою матеріальною допомогою, яка становить від 30 до 60 тис. грн. залежно від стажу і віку працівників.

Керівництво «Арселор Міттал Кривий Ріг» пообіцяло лідеру БЮТ звернути увагу на незадовільну зарплату тих працівників, на яких збільшується навантаження при звільненні за власним бажанням або за віком інших працівників, а також провести переговори щодо цього питання з профспілками підприємства.

Н.ЧОДЕРІ сказав, що для нього була «велика честь приймати Ю.ТИМОШЕНКО у нас на підприємстві». «Ми скористалися цією нагодою для того, щоб розповісти їй, що ми зробили за останні 2 роки і що ми плануємо зробити в майбутньому», - підкреслив він.

За словами Н.ЧОДЕРІ, «Юлія ТИМОШЕНКО, звичайно ж, найбільше цікавилася соціальними питаннями. Ми поінформували Юлію ТИМОШЕНКО, у чому полягає наша робота. Вона запропонувала нам додаткові шляхи вирішення, надала додаткову інформацію, яка буде дуже корисною для нас». Крім того, він наголосив, що почув багато пропозицій від Ю.ТИМОШЕНКО з приводу того, як найкраще вирішити соціальні проблеми працівників.

«Ми будемо дуже серйозно працювати над вирішенням таких питань з нашими профспілками. Наша мета – підвищити стандарти для працівників підприємства», - сказав Н.ЧОДЕРІ.

Також під час зустрічі з лідер БЮТ керівники «Арселор Міттал Кривий Ріг» повідомили про успішний розвиток підприємства з моменту його приватизації у 2005 році.

За їхніми даними, платежі у бюджет в 2006 році становили 2 млрд. грн.., у тому числі: податок на прибуток 1,1 млрд. грн. (приріст до 2005 року 53,7%), відрахування у місцевий бюджет – 231,3 млн. грн. (приріст до 2005 року 26,5%), відрахування в державні цільові фонди - 497,5 млн. грн. (приріст до 2005 року 20,4%). Зростання тарифних ставок і окладів за 18 місяців становило 40%, а середньої заробітної плати - більше 70%. Усього за 2006 рік виконано капітальних інвестицій на суму 677,8 млн. грн. (приріст до 2005 року 51%). На природоохоронні об’єкти витрачено 190,7 млн. грн. (12,2%). За підсумками 2007 року витрати на природоохоронні об’єкти передбачено у розмірі 255 млн. грн.

Як зазначалося на зустрічі, повідомляє прес-служба БЮТ, ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» - одне з небагатьох підприємств гірничо-металургійного комплексу України, що будує житло для своїх працівників. На 2007 рік виділено 15 млн. грн. для будівництва 128-квартирного будинку, введення якого в експлуатацію має відбутися в жовтні поточного року. Реалізується програма соціального партнерства з організаціями та установами міста (придбання обладнання для лікарні №8, виділення коштів Будинку дитини, школам, Криворізькій єпархії). На ці цілі у 2007 році виділено 12 млн. грн. Також планується прийняття 600 молодих фахівців, випускників вузів і технікумів.