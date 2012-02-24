Американський суд відхилив позов Луценка до Пшонки

Федеральний суд округу Колумбія відхилив позов екс-глави МВС України Юрія Луценка, який обвинувачується в перевищенні повноважень, до генпрокурора країни Віктора Пшонки і декількох його підлеглих, випливає з тексту рішення, копія якого є в агентства РАПСІ.

Суд відхилив позов у ​​зв`язку з тим, що позивач не виконав його розпорядження без пояснення причин. Зокрема, суд зобов`язав Луценка і його представників інформувати суд про те, як проходить повідомлення відповідачів. Звіт повинен був надійти ще 8 лютого, проте в базі суду порожньо.

Луценко, який обвинувачується в Україні у перевищенні повноважень, подав позов до генпрокурора і декількох його підлеглих в грудні 2011 року. Екс-глава МВС вимагав визнати його кримінальне переслідування в Україні незаконним і політично мотивованим, а також стягнути на його користь компенсацію моральної шкоди.

Луценко звинувачував відповідачів в порушенні його права на недоторканність особи шляхом незаконного арешту і необгрунтовано довгого утримання під вартою. Крім того, екс-глава МВС стверджує, що у висновку він піддавався нелюдському і такому, що принижує його гідність, поводженню.

Крім Пшонки відповідачами за позовом виступали його перший заступник Ринат Кузьмін, а також співробітники генпрокуратури Сергій Войченко та Антон Зінченко.

Колишній міністр внутрішніх справ України був арештований в кінці 2010 року. Луценко звинувачується в розкраданні державного майна та перевищенні повноважень, зокрема, незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія і в порушеннях, пов`язаних з наданням йому квартири і нарахуванням пенсії. За даними слідства, загальний збиток держави від діяльності Луценка на керівному посту склав близько 1 мільйона гривень (125 000 доларів).

Прокуратура просить засудити Луценка, за процесом проти якого уважно стежить Захід, до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Адвокати в свою чергу називають кримінальне переслідування екс-глави МВС політичним замовленням і вимагають виправдати свого підзахисного за всіма пунктами звинувачення.

Печерський районний суд Києва призначив оголошення вироку на 27 лютого.

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