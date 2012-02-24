Частина депутатів покинула сесійну залу ВР
12:01, 24 лютого 2012Політика
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Блокування триває
Народні депутати з фракції Народної партії та групи «Реформи заради майбутнього» покинули сесійну залу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, з фракції Партії регіонів у сесійній залі залишилося близько 10 народних депутатів. Комуністи ще перебувають в сесійній залі, вони зібралися біля лідера фракції КПУ Петра СИМОНЕНКА і щось обговорюють.
Блокування президії та трибуни ВРУ фракцією "БЮТ-Батьківщина" та частково фракцією НУ-НС продовжується.
Сьогодні засідання парламенту так і не було відкрито через блокування.
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