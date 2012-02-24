Частина депутатів покинула сесійну залу ВР

Народні депутати з фракції Народної партії та групи «Реформи заради майбутнього» покинули сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, з фракції Партії регіонів у сесійній залі залишилося близько 10 народних депутатів. Комуністи ще перебувають в сесійній залі, вони зібралися біля лідера фракції КПУ Петра СИМОНЕНКА і щось обговорюють.

Блокування президії та трибуни ВРУ фракцією "БЮТ-Батьківщина" та частково фракцією НУ-НС продовжується.

Сьогодні засідання парламенту так і не було відкрито через блокування.