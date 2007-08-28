Суд відмовив Соцпартії

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Соціалістичній партії України в задоволенні позову до Центральної виборчої комісії, в якому СПУ вимагала визнати неправомірною агітацію блоку “Наша Україна – Народна самооборона” до офіційної реєстрації блоку як учасника виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні увечері винесла колегія суддів Окружного адміністративного суд столиці.

Як зазначено в рішенні, суд не знайшов обгрунтування позовних вимог з боку позивача - члена СПУ Ярослава РОМАНЮКА.

У постанові суду також зазначається, що вказана особа не мала повноважень подавати скаргу на дії чи бездіяльність ЦВК.