Суд відмовив Соцпартії
21:22, 28 серпня 2007Політика
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"Ні обгрунтувань, ні повноважень"
Окружний адміністративний суд Києва відмовив Соціалістичній партії України в задоволенні позову до Центральної виборчої комісії, в якому СПУ вимагала визнати неправомірною агітацію блоку “Наша Україна – Народна самооборона” до офіційної реєстрації блоку як учасника виборчого процесу.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні увечері винесла колегія суддів Окружного адміністративного суд столиці.
Як зазначено в рішенні, суд не знайшов обгрунтування позовних вимог з боку позивача - члена СПУ Ярослава РОМАНЮКА.
У постанові суду також зазначається, що вказана особа не мала повноважень подавати скаргу на дії чи бездіяльність ЦВК.
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