Симоненко закликає виборців не розпорошувати голоси

З усіх лівих партій в результаті дострокових виборів у Верховну Раду України VI скликання пройде лише Комуністична партія України. Таку думку висловив сьогодні увечері в прямому ефірі одного з кримських каналів перший секретар Центрального комітету КПУ Петро СИМОНЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

«Серед лівих партій до парламенту України потрапить тільки Компартія України - це думка учених, і всі соціологічні центри це підтверджують», - підкреслив лідер українських комуністів.

П.СИМОНЕНКО висловив думку, що до нового парламенту України на сьогоднішній день мають шанси потрапити тільки 4 політичних сили: КПУ, Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко і блок «Наша Україна – Народна самооборона».

За словами П.СИМОНЕНКА, решта всіх лівих партій, що беруть участь у виборах, переслідує інші цілі: «Задовольнити свої амбіції і при цьому не пройти до парламенту. Обдурити сотню, дві–три сотні тисяч виборців і говорити, що хтось знову забрав голоси. При цьому результат в задоволенні цих амбіцій буде в тому, що ці триста-чотириста-п’ятсот тисяч голосів будуть віддані помаранчевим та олігархам», - сказав лідер КПУ.

У зв`язку з цим він закликав лідерів всіх лівих партій країни підтримати на виборах комуністів. «Підтримати, означає взяти участь в боротьбі за посилення лівої ідеї в парламенті. Це буде перший крок до того компромісу, який потрібний на лівому фланзі. Другий крок буде зроблено після виборів, коли ми сядемо і створимо, наприклад, координаційний центр для переговорів, визначимо, які механізми ми включатимемо для узгоджених дій», - відзначив П.СИМОНЕНКО.

Лідер комуністів України також спростував думку, що КПУ – це партія минулого. «Ми сьогодні є партією майбутнього», - заявив П.СИМОНЕНКО, відзначивши, що про це свідчать ті пропозиції, з якими виступають комуністи. Він також додав, що в списку кандидатів від КПУ достатньо людей молодого віку.

При цьому лідер КПУ дав зрозуміти, що комуністи не проти в новому парламенті створити коаліцію з Партією регіонів, оскільки Компартія виключає для себе можливість створення коаліції з помаранчевими.