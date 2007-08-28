НУ-НС ще до виборів подасть новий закон про судоустрій

Голова політради блоку "Наша Україна - Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО повідомив, що НУ-НС до виборів представить громадськості проект нового закону про судоустрій, що передбачає виборність суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО сказав на прес-конференції у Вінниці.

"Ми зобов’язались, створивши більшість у парламенті, прийняти новий закон про судоустрій та статус суддів, а також провести переатестацію всіх суддів", - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, політична криза, що розпочалась навесні цього року, яскраво показала недосконалість судової системи. "Вона полягала у тому, що з’явилась величезна кількість сумнівних судових рішень щодо цього процесу. Більше того, це співпадає із побажанням людей, які нарікають на велику несправедливість у багатьох судах, коли елементарну цивільну суперечку неможливо вирішити швидко і якісно без хабара. І ця система отримала такий стан аж до самого верху - Конституційного Суду", - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО додав, що "Наша Україна - Народна самооборона" планує до 30 вересня запропонувати новий закон про судоустрій, що реалізуватиме концепцію виборності суддів.

“Ми вважаємо, що новий закон про судоустрій повинен передбачати поділ України на судові округи і виборність на певних територіях суддів. У такому разі вони будуть більше підконтрольними суспільству і громаді, аніж це є тепер, коли недоторканні депутати довічно обирають таких же недоторканних суддів”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.