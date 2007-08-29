Матвієнко: не можна писати Конституцію ”під когось”

Кандидат у народні депутати від Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Анатолій МАТВІЄНКО вважає, що “не можна писати Конституцію “під когось”: чи то під Президента, чи то під голову Верховної Ради, чи то під прем’єра”.

Про це повідомляє сайт RAZOM. «Усі попередні зміни до Конституції робилися під конкретне прізвище і призвели до того безладдя, яке спостерігається нині в Україні», - додав він.

На переконання кандидата у народні депутати, Основний закон мають писати об’єктивні, професійні люди, «вони мають бути незаангажованими, патріотичними, з Україною в серці».

Всеукраїнський референдум, на якому Конституція повинна бути прийнята, на думку А.МАТВІЄНКА, об’єднає націю.

«Ми маємо дуже бережно ставитися до Основного закону і дивитися в завтрашній день а не весь час озиратися у вчора», - переконаний він.