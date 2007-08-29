Росія та США розкрили карти щодо українського питання

Росія і США бачать Україну нейтральною, економічно і політично стабільною і, що особливо важливо, демократичною країною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході круглого столу заявили російські й американські експерти.

«Питання нейтралітету України – принципове питання для Росії. Я переконаний, що, звичайно, нейтральна Україна, це те, що відповідає інтересам Росії, я переконаний, що нейтральна Україна – це вигідно самій Україні і вигідно для українських громадян», - сказав генеральний директор Фонду ефективної політики Кирило ТАНАЄВ.

На його думку, чим успішніше буде просування України шляхом демократії, тим ефективніше розвиватимуться демократичні процеси і в Росії, оскільки, вважає політолог, «невдача демократії в Україні буде тільки на руку тим політичним силам в Росії, які настроєні авторитарно».

Водночас інший російський експерт, заступник директора Центру політичних технологій Олексій МАКАРКІН вважає, що ідеальним варіантом для Росії було б, якби Україна брала участь в інтеграційних процесах в рамках СНД і ЄЕП. Проте, за його словами, на сьогоднішній день це звучить утопічно.

«Росія, напевно, хотіла б, щоб Україна була нейтральною державою, яка підтримувала б певний політичний контакт, певні політичні зв`язки і з Росією, і із Заходом, але не орієнтована була б на захід», - заявив О.МАКАРКІН.

Проте, на його думку, кожні подальші вибори в Україні дають на це «негативну відповідь», тому що український політичний істеблішмент, на його думку, практично цілком настроєний іти на захід.

Що стосується США, то, на думку О.МАКАРКІНА, вони орієнтовані на західну інтеграцію України, і в цьому сенсі готові працювати «з усіма гравцями, які реально орієнтовані на такий сценарій».

При цьому екс-Посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР зазначив, що, принаймні, три основні політичні сили (які саме - він не уточнив) мають консенсус щодо необхідності швидкого вступу України в Світову організацію торгівлі, а також інтенсифікацію переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Крім того, він вважає, що в питанні взаємин України з НАТО у українських політичних сил немає єдиної думки, водночас вони визнають необхідність співпраці з Альянсом.

С.ПАЙФЕР так само переконаний, що питання вступу України в НАТО і ЄС не є головним питанням майбутніх парламентських виборів. Він вважає, що ці проблеми будуть предметом подальшого обговорення як Президента, так і уряду.

При цьому він висловив надію щодо більш уніфікованої позиції різних гілок влади України з питання співпраці з НАТО.