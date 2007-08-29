Янукович взяв у село дружину Людмилу

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, який перебуває в Донецькій області, прибув до села Нікольське на територію храмового комплексу, де розташований Свято-Нікольський собор.

Як передає кореспондент УНІАН, в робочій поїздці В.ЯНУКОВИЧА супроводжує дружина Людмила.

Прем`єра зустріли численні прихожани і місцеві жителі. Вони обступили В.ЯНУКОВИЧА, стали звертатися до нього з проханнями і побажаннями, вітали прем`єра оплесками, вигукували: «Ми бажаємо вам перемоги!». На що В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Все буде добре».

Група жінок попросила прем`єра посприяти у вирішенні деяких особистих питань, а також у вирішенні питання будівництва храму і у зв`язку з цим - питання оренди землі. В.ЯНУКОВИЧ тут же дав розпорядження губернаторові області Володимиру ЛОГВИНЕНКУ і голові обласної ради Анатолію БЛИЗНЮКУ сприяти місцевим жителям у вирішенні їхніх проблем.

В даний час В.ЯНУКОВИЧ перебуває в Свято-Нікольському соборі, де проходить служба з нагоди свята Горіхового Спаса.

Після цього очікується підхід прем`єра до преси.