Симоненко придумав, що подарувати Кремлю до 100-річчя Жовтневої революції

Лідер КПУ Петро Симоненко пропонує розпочати зараз і до 2017 р. завершити формування на основі українських і російських військово-морських сил спільного Чорноморського військового флоту. Про це він заявив сьогодні в Севастополі, повідомляє прес-служба КПУ. "Таке міжнародне військово-морське об"єднання з можливим наступним залученням до участі в ньому флотів інших країн має стати першою цеглиною в новій - позанатовскій - системі європейської колективної безпеки. Це відповідає не тільки національним інтересам України, а й інтересам багатьох європейських держав", - сказав П.Симоненко.

РБК-Україна