Кернес не поїде з Харкова, бо має багато зобов`язань

Секретар Харківської міськради Генадій КЕРНЕС спростовує інформацію про свій можливий від’їзд за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КЕРНЕС заявив журналістам, коментуючи поширену рядом ЗМІ інформацію про те, що він начебто продає свою власність і переводить грошові кошти за кордон.

Г.КЕРНЕС сказав: "Припущеннями про те, що я займаюсь протизаконними фінансовими махінаціями, нехай займаються відповідні правоохоронні органи".

Він наголосив, що "люди, які поширюють таку інформацію, не враховують, що мене з цим містом об’єднують не тільки прожиті роки, але й чисельні зобов’язання перед родиною, друзями, виборцями і депутатським корпусом Харківської міськради".

Як заявив Г.КЕРНЕС, він планує працювати на своїй посаді до чергових місцевих виборів, які відбудуться, за його словами, у 2011 році.