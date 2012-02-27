Яценюк навіть не сумнівається, що Тимошенко і Луценку допоможе Євросуд

Народний депутат України, лідер політичної партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК висловив упевненість в позитивному рішенні Європейського суду з прав людини у справах екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться в переданій УНІАН прес-службою політичної партії "Фронт Змін" заяві А.ЯЦЕНЮКА.

Він наголосив, що «наша юридична служба провела аналіз матеріалів справ, і сьогодні можна сміливо заявити, що Європейський суд з прав людини захистить і ТИМОШЕНКО, і ЛУЦЕНКА”. При цьому додав: “І ми будемо вимагати від влади виконання рішення цього суду».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «після Резолюції ПАРЄ і жорсткого міжнародного тиску будь-яка влада, яка не вважає себе режимом, повинна була прийняти законне рішення - не ув’язнювати Юрія ЛУЦЕНКА за надуманими звинуваченнями на чотири роки, а звільнити його в залі суду”. “Це було би свідченням того, що влада не боїться власного народу, своїх політичних опонентів, і президент ЯНУКОВИЧ прийняв для себе рішення розвернути країну від авторитаризму, в який він її завів, до відновлення демократії. Цього не сталося. Війна режиму з народом України продовжується», - заявив лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що будь-які сподівання “на справедливий суд в Україні завершилися з вироком Юлії ТИМОШЕНКО, а вирок Юрія ЛУЦЕНКА це тільки підтвердив”. При цьому він додав, що «сподівання є тільки на одне – на перемогу демократичної опозиції на парламентських виборах, яка зможе відновити в Україні справедливість”. “Справедливість до ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО, справедливість до мільйонів українців, справедливість в оцінці тих, хто сьогодні так зухвало поводиться з народом України», - підкреслив він.