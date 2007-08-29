Богатирьова: ”помаранчеві” домовляються про коаліцію з ПР

Партія регіонів сподівається створити коаліцію з Соціалістичною і Комуністичною партіями у Верховній Раді після виборів.

Про це повідомляє Обкомз посиланням на прес-службу ПР.

“Ми розраховуємо на перемогу союзників по коаліції (СПУ і КПУ) і на створення політичної більшості з ними,” – сказала координатор більшості в парламенті 5-го скликання Раїса Богатирьова.

При цьому він зазначила, що ПР створюватиме коаліцію з тими силами, які розділяють пріоритети і підтримують програму партії, і не виключено, що серед них будуть пропрезидентські сили.

«На відміну від помаранчевих, ми не говоримо ніколи. Насправді, вони всі ведуть переговори з нами, і після виборів наввипередки за нас боротимуться», – сказала Богатирьова.