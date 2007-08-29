Зварич каже, що ЦВК перетворилася на цирк

На думку кандидата в депутати від Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Романа Зварича, котрий давав брифінг під стінами ЦВК, «сьогодні відбувається авантюрне політичне рейдерство, інструментом здійсненням якого, на превеликий жаль, стала ЦВК». Про це повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

«Вчора на засіданні ЦВК відбувся відвертий цирк, - розповів Зварич, - На самому початку засідання я попередив членів ЦВК, щоб вони не втягували себе у політичну авантюру. Проте сьогодні є усі підстави говорити про те, що більшість зі складу ЦВК, яка підконтрольна Партії регіонів , стала інструментом здійснення цієї авантюри».

«Ціль авантюри – розколоти Блок як єдину пропрезидентську силу на цих виборах, - переконаний Зварич, - Сьогодні ми стоїмо перед перспективою повернення до «старих добрих» тоталітарних часів, коли результати виборів наперед визначалися згідно з тим, хто як рахував, а не хто як голосував».