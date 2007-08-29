Тимошенко погрожує поіменно назвати всіх, хто проти референдуму

БЮТ знайшов можливість для проведення конституційного референдуму, незважаючи на нереєстрацію Центральною виборчою комісією 557 ініціативних груп з його проведення.

Про це Юлія Тимошенко заявила у середу на прес-конференції у Олександрії Кіровоградської області, повідомляє сайт БЮТ.

«Я хочу повідомити, що ми знайшли вихід, і цей вихід чіткий та в межах Конституції, реалізація якого створить умови, коли вже ніхто не зможе заборонити людям сказати своє слово на референдумі», - сказала вона.

Юлія Тимошенко повідомила, що свій план з проведення референдуму БЮТ оголосить у перших числах вересня у Києві на Майдані Незалежності.

«Ми будемо робити все, щоб цей референдум пройшов, а потім поіменно називати всіх лідерів держави, які зупиняють право людей сказати хоч кілька слів на цьому референдумі», - наголосила вона.