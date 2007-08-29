Мороз шле депутатам особливі запрошення

Голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ переконаний, що депутати фракцій Партії регіонів та Комуністичної партії братимуть участь у черговій сесії ВР, що відкриється 4 вересня.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після проведення конференції педагогічних працівників міста Біла Церква Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.МОРОЗА, секретаріат ВР вже розпочав надсилати листи депутатам з проханням взяти участь у відкритті чергової сесії парламенту.

Він зазначив, що порядком денним сесії планується розглянути проект закону про внесення змін до Конституції. О.МОРОЗ наголосив, що ці зміни стосуються скасування недоторканності депутатів, Президента та суддівського корпусу.

При цьому, за словами О.МОРОЗА, листи не надсилалися депутатам до того часу, поки не були вирішені усі питання між представниками коаліції щодо проведення чергової сесії ВР. Він також повідомив, що з цього питання відбулися зустрічі представників трьох фракцій – КПУ, СПУ і Партії регіонів.

Крім того, зазначив О.МОРОЗ, сьогодні він провів переговори з керівництвом Партії регіонів щодо участі фракції цієї політичної сили у сесії парламенту. Голова ВР п’ятого скликання також наголосив, що взяти участь у черговій сесії парламенту мають намір і представники фракцій «Наша Україна» та БЮТ, які фактично є членами коаліції.

О.МОРОЗ наголосив, що 4 вересня сесія парламенту розпочнеться у відповідності до Конституції, і ВР матиме повне право проводити свої засідання до обрання нового складу парламенту.