Ющенку соромно, що сільські діти ходять в туалет на вулицю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає усі політичні сили об’єднатись навколо розвитку системи освіти в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні вченої ради Чернігівського державного педагогічного університету.

Президент підкреслив, що майбутнє будь-якої держави залежить від того, наскільки у неї якісна освіта і наскільки вона використовує і виробляє високі технології. В.ЮЩЕНКО вважає, що саме це може стати формулою розвитку країни.

Як наголосив Президент, країна повинна турбуватись про весь освітній процес - починаючи від сільської школи і закінчуючи вищою. Говорячи про сільську школу, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що йому соромно, що «сьогодні у школі немає теплого туалету».

Велику увагу Президент приділив іншим проблемам, які існують у школі, – опалення, капітальний ремонт, будівництво шкіл, комп’ютерне обладнання тощо.

Також велику увагу В.ЮЩЕНКО приділив підвищенню соціального статусу вчителя. «Ми повинні стати єдиними партнерами у цій боротьбі, яку я називаю боротьбою за освіту», - сказав він, додавши, що необхідно повернути шану і соціальний статус вчителю, підвищивши йому зарплату тощо.

Говорячи про Болонський процес, Президент наголосив на тому, що, переходячи до цієї системи, не можна відкидати чудові національні традиції української школи. За його словами, потрібно взяти все краще, що є в ній.

Також у ході своєї промови Президент приділив велику увагу своїм соціальним ініціативам, у тому числі тим, які стосуються вчителів та студентів. При цьому В.ЮЩЕНКО висловив глибоке переконання, що економічний потенціал, який має Україна, і рівень зростання ВВП свідчать про наявність ресурсів для реалізації його ініціатив у бюджеті 2008 року.