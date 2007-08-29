Соратник Вітренко джипом збив агітаційні намети Соцпартії

У Херсоні у вівторок близько 23.20 до чергової частини Суворовського райвідділу внутрішніх справ звернувся голова Фонду комунального майна Херсона, 1-й секретар міського комітету СПУ із заявою про те що 20 хвилин тому невідомий на автомобілі "Тойота Ленд Крузер" пошкодив 4 агітаційні намети, встановлені біля міськвиконкому.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами представника СПУ, намети належать міському комітету Соцпартії. Також він повідомив правоохоронцям держномер автомобіля-порушника.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що автомобілем керував тимчасово непрацюючий 35-річний депутат міськради від Блоку Наталії Вітренко. Поки що його дії міліція кваліфікує як хуліганські, тому його не планують затримувати, а лише взяти пояснення стосовно інциденту. Розслідування триває.