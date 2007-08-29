Ющенко проведе телеміст «Освічена молодь – інвестиція для України»

У суботу, 1 вересня, о 13.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе прямому ефірі Першого Національного каналу телеміст «Освічена молодь – інвестиція для України». Це спільний проект прес-служби Президента України та Першого Національного каналу з нагоди Дня знань.

Як повідомляє прес-служба глави держави, запитання Президенту України в прямому ефірі ставитимуть студенти перших курсів чотирьох українських університетів: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет ім. Івана Франка (Львів), Харківська Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (Сімферополь).

Єдиною умовою щодо формулювання запитань для студентів є відстороненість від передвиборчих гасел, відсутність політичної агітації та дотримання тематики трьох основних тем телемосту: «Як покращити життя в країні» (запитання щодо перспектив вирішення ключових, на думку студентів, проблем розвитку держави); «Як покращити соціальне забезпечення», «Як досягнути кращого рівня освіти».

Ведучими телемосту будуть журналісти Першого Національного: Юрій ГРОМНИЦЬКИЙ, Юлія МОТРИЧ, Ганна КАЛИНА та Ольга СКОТНИКОВА.