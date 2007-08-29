Янукович не думає про молодь?

Голова політради Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА не думає про молодь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, під час мітингу в Березані Київської області В.КИРИЛЕНКО наголосив, що «за 386 днів правління уряду ЯНУКОВИЧА нічого не зроблено для вирішення проблеми працевлаштування молоді і молодіжного житлового будівництва». «Жоден законопроект, який би відкривав дорогу дешевим кредитам на житло для молоді, так і не надійшов від уряду до парламенту», - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що за роботи першого уряду, сформованого Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, до Верховної Ради було подано п’ять законопроектів, які мали відкрити дорогу довгостроковому кредитуванню молодіжного житла під державні гарантії, «проте вони так там і поховані».

«Коли ЯНУКОВИЧ з МОРОЗОМ понад рік мали більшість у парламенті, нічого не було зроблено, аби дати зелене світло цій програмі, - стверджує В.КИРИЛЕНКО. - Навпаки, Кабмін ЯНУКОВИЧА повернув наші законопроекти з парламенту, а нових так і не вніс».