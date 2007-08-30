Ахметову наснився віщий сон

Рахунок, з яким ФК «Шахтар» обіграв команду із Зальцбурга, був відомий президентові клубу Рінату Ахметову ще 12 днів тому. Як розповів радісний Рінат Леонідович журналістам у мікс-зоні, підсумок вчорашньої гри наснився йому уві сні.

У віщому сні все було точно так, як і на полі: «Шахтар» виграв 3:1, але йому довелося відігравати перший пропущений м`яч.

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