Ющенко сьогодні їде до Харківської області

Президент зустрінеться з сільгоспробітниками

У четвер, 30 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області. Як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави проведе зустріч із працівниками агропромислової галузі та представниками сільської інтелігенції Харківщини. Також В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою заводу «Електроважмаш» та поспілкується з трудовим колективом підприємства.

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