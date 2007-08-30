У Черновецького просять ЦВК ткнути календар під ніс Тимошенко

Київська міська державна адміністрації подала скаргу до Центральної виборчої комісії щодо порушення Блоком Юлії Тимошенко встановленого порядку передвиборної агітації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це поінформував начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК.

За його словами, у столична влада вважає, що БЮТ незаконно розміщував у місті власну політичну рекламу.

«У зв’язку з позачерговими виборами до Верховної Ради України останніх півтора місяці Київ заполонила політична реклама, яка розповсюджується за допомогою носіїв зовнішньої реклами. Відомо, що особливості проведення передвиборчої агітації регулюються Законом України «Про вибори народних депутатів України» і, відповідно до закону, кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборчу агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Однак, всупереч встановленим законодавством правилам проведення передвиборної агітації, деякі суб’єкти виборчого процесу розпочали розміщати свою політичну рекламу ще до моменту реєстрації ЦВК», - сказав В.ГОНЧАРУК.

За його словами, БЮТ вже понад місяць здійснює політичну агітацію засобами зовнішньої реклами, хоча кандидати в депутати зазначеного блоку зареєстровані ЦВК лише 15 серпня, накопичувальний рахунок блоку відкритий 16 серпня, а поточні рахунки, з яких мали надходити кошти за розміщення реклами, ще пізніше.

«Порушуючи встановлений порядок передвиборчої агітації, БЮТ створив нерівні умови виборчого процесу, порівняно з іншими партіями чи блоками, розмістивши свою рекламу раніше. Ми сподіваємося, що члени Центральної виборчої комісії на підставі наведених нами фактів, розберуться в ситуації та відреагують на порушення», - заявив В.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня БЮТ заявив про незаконний демонтаж в Києві політичної реклами Блоку.

За словами лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, команду псувати політичну рекламу БЮТ дав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який, у свою чергу, одержав відповідну вказівку від прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Вона повідомила, що БЮТ має намір через це подати до суду на Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

У свою чергу, перший заступник начальника Головного управління з питань реклами КМДА Юрій ФРЕЙДІНОВ заявив, що БЮТ порушує правила передвиборної агітації.