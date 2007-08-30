Лавринович каже, що ПОРА у нас - одна, але Каськів - ні при чому

Міністерство юстиції зареєструвало одну партію "Пора", головою якої є Ярослав Годунок. Про це заявив у інтерв`ю журналістам міністр юстиції Олександр Лавринович у кулуарах Кабміну. За його словами, до компетенції Мін`юсту не входить звернення до правоохоронних органів, щоб перевірити, хто із лідерів "Пори" – Владислав Каськів чи Ярослав Годунок – міг сфальсифікувати партійні документи. О.Лавринович уважає, що конфлікт у лавах "Пори" є внутрішнім і не стосується Мін`юсту.

Нагадаємо, 28 серпня ц.р. Центрвиборчком зареєстрував виборчий список від "Пори" окремо, а не в складі блоку "Наша Україна – Народна самооборона". Лідер "Пори" В.Каськів назвав те, що ЦВК виключила зі складу блоку "НУ – НС", "спланованою атакою політичних опонентів". Він також продемонстрував у телеефірі заяви 33-х із 47-ми членів політради "Пори", в яких сказано, що вони не брали участі у з`їзді частини партії на чолі із Я.Годунком, на якому було прийнято рішення про вихід пори із блоку "НУ-НС".

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна заявила 29 серпня, що у ЦВК є підстави вважати документи "Пори" підробленими. "ЦВК мала всі очевидні ознаки підроблених певних документів і використання неавтентичної печатки однією або іншою стороною представників ГП "Пора", - сказала Ж.Усенко-Чорна. За її словами, матеріали відносно ГП "Пора" мають бути відправлені до правоохоронних органів для перевірки. Головною суперечністю ситуації навколо "Пори" заступник голови ЦВК назвав те, що ч.3 ст.57 закону про вибори нардепів забороняє партії, яка є учасником іншого блоку, самостійно висувати кандидатів у нардепи. На момент, коли ЦВК отримала документи від ГП "Пора", блок "НУ - НС" не підтвердив те, що "Пора" повідомила про вихід з блоку. А відсутність такого підтвердження, за її словами, є порушенням ст.63 закону про вибори нардепів. Тому, на думку Ж.Усенко-Чорної, ЦВК не повинна була реєструвати кандидатів у нардепи від "Пори", оскільки під час висунення кандидатів було порушено законодавство.

Блок "НУ – НС" має намір оскаржити в суді постанови ЦВК щодо реєстрації окремим виборчим списком "Пори". Відповідні документи вже подано до окружного адміністративного суду м. Києва.

РБК-Україна