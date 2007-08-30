Янукович вважає себе героєм байок №1

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що зараз проти нього використовується найбільша кількість брудних технологій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Нас не дивує ситуація, яка сьогодні спостерігається в друкованих і телевізійних ЗМІ, я вже не кажу про Інтернет. Я читаю сам про себе деякі байки, до цього я вже звик. Якби зробити рейтинговий аналіз, на кого більше виливається бруду в Україні – швидше за все, я в ньому буду одним з перших номінантів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що не має наміру звертатися до судів для захисту своєї честі і гідності. «Якби я звертався до судів, то ніколи було б працювати, довелося б цілодобово ходити по судах, мати цілий штат адвокатів. Я вважаю, що якщо ми почнемо реагувати на ці питання, ми не займатимемося своєю справою, тому я пропоную: наша політика, перш за все, - це виконання тих планів і завдань, які ми ставили перед собою», - пояснив він.

За його словами, для використання брудних технологій за кордоном створюються сайти, потім на них скидається бруд, який уже передруковують в українських ЗМІ. «Я багато читаю про вас (міністрів – УНІАН), але не кажу про це, оскільки знаю всіх вас особисто. Читаєш це вже як якийсь художній твір. До багато чого я ставлюся з гумором, але всі ми живі люди, я і вас розумію. Ми маємо розуміти, що вересень буде радикалізований політичними силами, які звикли до цього бруду, і які вже не відрізняють біле від чорного, тому що це їх стиль життя. І хай Бог їм буде суддею», - додав він.