”Пора” Годунка пред`явила ультиматум

Громадянська партія «Пора», яку очолює Ярослав ГОДУНОК, готова знятися з реєстрації, якщо буде підписано угоду між БЮТ та блоком «Наша Україна – Народна самооборона» та у списках цих політичних сил не буде олігархів, які виступають за широку коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер цієї партії Я.ГОДУНОК.

Він зазначив: «ми готові знятися з виборчої кампанії, якщо буде підписана угода про об’єднання демократичних сил» в майбутньому парламенті.

Крім того, Я.ГОДУНОК назвав другу умову, при якій можливе зняття партії з реєстрації – відсутність у списках цих політичних сил «олігархів, людей», які ведуть переговори поза спинами лідерів з Партією регіонів про створення в майбутньому парламенті широкої коаліції з ПР.

Я.ГОДУНОК стверджує, що «за спинами своїх лідерів ВАСАДЗЕ, ОСИКА і ГУБСЬКИЙ (йдеться про Таріела ВАСАДЗЕ, Сергія ОСИКУ і Богдана ГУБСЬКОГО, які балотуються за списком БЮТ – УНІАН) проводять сепаратні переговори про створення широкої коаліції». Він зазначив, що також такі переговори проводять «любі друзі» із блоку «НУ-НС». При цьому він відмовився назвати прізвища людей, які нібито ведуть переговори, лише зазначивши, що «це любі друзі і всім зрозуміло про кого йдеться».

Я.ГОДУНОК підкреслив, що громадянська партія «Пора» заявляє, що Юлія ТИМОШЕНКО після виборів має стати прем’єр-міністром України, а спікером - Юрій ЛУЦЕНКО.

Він також зазначив, що партія «ПОРА» вважає Віктора ЮЩЕНКА Президентом України і підтримує його. За його словами, вони звернулися до В.ЮЩЕНКА з проханням зустрітися і обговорити ситуацію. Я.ГОДУНОК категорично спростовує можливість «якихось домовленостей з Партією регіонів, КПУ чи СПУ».

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва розпочав розгляд скарги блоку «Наша Україна – Народна самооборона» щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції України, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичних сили.

Того ж дня Центральна виборча комісія виключила кандидатів у народні депутати від громадянської партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.