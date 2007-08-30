Шуфрич розсердив Януковича, бо невідомо чим займався уночі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зробив зауваження міністру з надзвичайних ситуацій Нестору ШУФРИЧУ, як куратору в уряді над Закарпатською областю, за припинення роботи державного підприємства «Солотвинський солерудник».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на засіданні уряду.

«Я роблю вам зауваження, Нестор Іванович. Чотири місяці як зупинено державне підприємство. Хто несе за це відповідальність? Губернатор стукає в усі двері. Я змушений узяти вертоліт, полетіти й подивитися на все це на власні очі. Тому разом із МЕЛЬНИКОМ (міністр МінАПК Юрій МЕЛЬНИК), - ви поряд сидите, - і я вам говорю, що ви не праві», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також повідомив, що до 4 вересня має бути розроблено план заходів, який попередньо буде розглянутий фахівцями і потім затверджений на загальних зборах трудового колективу.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що необхідно змінити підпорядкування цього підприємства – передати з МінАПК у Мінпромполітики. «Трохи змінилися часи, колись воно було в АПК, але, мені здається, що зараз його потрібно передати в Міністерство промислової політики. Там страждають люди, й це єдине підприємство в цьому регіоні», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ також запропонував Н.ШУФРИЧУ відзвітувати в кінці засідання уряду про стан справ у регіонах, потерпілих від надзвичайних ситуацій. «Я вам таке завдання давав, правда, вчора вночі, але я вважаю, що вам ночі було достатньо», - сказав він.