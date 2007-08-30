Лавринович не виключає, що вибори 30 вересня можуть не відбутися

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ не виключає того, що 30 вересня вибори у Верховну Раду можуть не відбутися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні.

На його думку, позачергові вибори будуть не потрібні, якщо 4 вересня на відкриття чергової сесії зберуться 300 народних депутатів. «Якщо 300 депутатів реєструватимуться і відкриють сесію, тоді вже 30 вересня ніяких виборів не буде… Укази (про проведення позачергових виборів – УНІАН) будуть тільки для тих, хто їх підписував», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що ЦВК не розглядала питання про позбавлення мандатів частини народних обранців. І таким чином, немає рішення про те, що в Верховній Раді немає необхідної кількості депутатів для її роботи.

Пояснюючи своє припущення про те, що 4 вересня на засідання можуть прийти 300 депутатів, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що серед них є «ображені і незадоволені», які не увійшли до виборчих списків.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив про скликання 4 вересня позачерговій сесії парламенту.