Ющенко розповів у Харкові про паркан

Еліта Харківської області ще багато чого не зробила для розвитку індустрії, науки, політики, економіки і культури країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі із сільськими, селищними головами, працівниками агропромислової галузі, представниками сільської інтелігенції Харківщини, де обговорювалися актуальні проблеми розвитку населених пунктів області «Першочергові завдання влади щодо якості життя на селі».

Одними з головних напрямів, на яких слід працювати найближчим часом, В.ЮЩЕНКО назвав виборчу кампанію, «яку вперше переживає Україна як дострокові вибори», освіту та формування бюджету 2008 року. За його словами, сьогодні є «актуальні потреби корекції політики у багатьох сферах», і політичні сили можуть взяти у цьому найактивнішу участь. Дослідження в 175 національних економіках світу показали, що Україна посідає 174 місце, і це, за словами Президента, є першою проблемою для цілого світу у країнах-інвесторах. Це є такий паркан, який не може перескочити середній клас, підприємець.

В.ЮЩЕНКО виступив, зокрема, за перегляд політики вільних економічних зон, «радикальний перегляд бюджетної політики», оптимізацію виконання соціальних програм, за нормальний діалог влади і бізнесу, за гармонізацію взаємин гілок влади.

«Той економічний потенціал і ті соціальні наслідки, які ми маємо, - це неспівставні речі», - сказав Президент. Він висловив слова критики на адресу уряду і зазначив: якщо ключові державні програми не будуть виконуватися, «нас чекає багато неправильних тенденцій». Президент висловив сподівання, що нові зміни, на які чекає суспільство, можуть швидко вивести Україну на магістраль європейського демократичного простору.