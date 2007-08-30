Шуфрич критикує Ющенка: Путін - на винищувачах, а наш – з лопатою

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестір ШУФРИЧ заявляє, що питання про його відставку на засіданні уряду не розглядалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.ШУФРИЧ повідомив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Питання про мою відставку не розглядалося. Я не розумію цих «помаранчевих» – то вони хочуть мене до відпустки відправити, то у відставку, то хочуть, щоб я працював. У них безлад в голові», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр також вважає, що участь Президента України Віктора ЮЩЕНКА в гасінні лісової пожежі в Херсонській області була піар-акцією. «Хто йде на пожежу з лопатою? Керівник тримає в руках карту, бінокль, якщо хоче переконатися, то використовує вертоліт, а йти з лопатою в руках, та ще у супроводі телекамер і фотоапаратів… Я - за піар. У всіх країнах перші особи держави на чомусь піарятся: ПУТІН – на винищувачах, БУШ – на авіаносцях або на атомних човнах, ЛУКАШЕНКО – і той на танку їздить, а наш – з лопатою. Хто на що здатний», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО пропонує прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ звільнити міністра з надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧА і міністра транспорту і зв`язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО.

До цього багато кандидатів в народні депутати від пропрезидентського блоку «Наша Україна – Народна самооборона» також заявляли про необхідність звільнення цих членів уряду.