Цушко вважає себе не найрозумнішим і без понтів

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко прагне змінити обличчя влади, примусити її боротися за інтереси людей. Про це повідомляє прес-служба СПУ.

"Пам`ятаю, коли в Одесі мене після призначення зустріли журналісти, здивувалися, мовляв, після такого імпозантного... приходить така проста людина, як я. Ну а я сказав тоді журналістам: «Я доведу вам, що влада може бути без понтів», - заявив соціаліст в інтерв`ю маріупольському телебаченню. - Я був народним депутатом без понтів, губернатором без понтів і я міністр без понтів. Я дуже хочу, щоб обличчя влади помінялося".

"Але ніколи не треба вважати, що якщо міністр, значить, він найрозумніший. Тому що є люди, які собаку на цьому з`їли, - упевнений Цушко. - Роль керівника яка? Ти повинен зуміти об`єднати головне, зробити висновки з того, що тобі люди пропонують. Створити команду однодумців.

Тому ті, хто говорять, мовляв, міністерством керує не Цушко, а донецькі, то їх дратує, що управляє якраз Цушко. Мені вдалося створити команду, яка визнає, що я пішов від звичного там до мого приходу солдафонства і дав свободу творчості людям", - сказав міністр.