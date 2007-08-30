Президент зупинив дію постанови уряду про удосконалення системи обліку громадян

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 885 «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України».

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

У документі нагадується, що зазначеною постановою Кабінетом Міністрів України з посиланням на пункти 2 і 7 статті 116 Конституції України, розділ VI та пункт 4 розділу VII Закону України «Про Державний реєстр виборців», статтю 9 Закону України «Про державну статистику» дано низку доручень центральним органам виконавчої влади.

Президент вважає, що нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України відповідні відносини врегульовано у спосіб, що не передбачений розділом VI та пунктом 4 розділу VII Закону України «Про Державний реєстр виборців».

Глава держави зазначає, що відповідно до розділу VI, пункту 4 розділу VII Закону України «Про Державний реєстр виборців», з посиланням на які уряд врегулював зазначені вище питання, Кабінет Міністрів України:

– протягом місяця з дня офіційного оприлюднення названого Закону за погодженням з розпорядником Державного реєстру виборців затверджує Положення про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців та Порядок утворення органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців, а також Положення про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців та Порядок утворення регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців (частина друга статті 34 Закону);

– до набрання чинності названим Законом за поданням розпорядника Державного реєстру виборців затверджує обсяги фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Державного реєстру виборців (частина третя статті 34 Закону);

– встановлює порядок і строки формування інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців та здійснення інших заходів з метою формування, налагодження та введення в дію цієї системи (стаття 35, пункт 4 розділу VII Закону).

Також, на думку Президента, згідно з пунктом 4 розділу VII Закону України «Про Державний реєстр виборців», Кабінет Міністрів України забезпечує утворення відповідних структурних підрозділів у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях як органів ведення Державного реєстру виборців та в обласних, міських у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях як органів адміністрування Державного реєстру виборців, а також утворення відповідного структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України, який за частиною сьомою статті 34 названого Закону визначає у своєму складі підрозділ, що здійснює повноваження органу ведення Державного реєстру виборців та органу адміністрування Державного реєстру виборців стосовно виборців, які проживають (перебувають) за межами України.

Первинне ж формування бази даних Державного реєстру виборців та уточнення персональних даних Державного реєстру виборців за Законом України «Про Державний реєстр виборців» покладається на ЦВК, яку визначено розпорядником Державного реєстру виборців і яка набуває відповідних повноважень з дня офіційного оприлюднення названого Закону (частина перша статті 34, статті 36, 37), вказує глава держави.

Не передбачено повноважень Кабінету Міністрів України з врегулювання правовідносин, про які йдеться в постанові, і в статті 9 Закону України «Про державну статистику», яка визначає проведення органами державної статистики за рішеннями Кабінету Міністрів України статистичних спостережень, вважає. Президент.

Відтак, видавши постанову «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України», Кабінет Міністрів України діяв усупереч Законам України «Про Державний реєстр виборців» та «Про державну статистику» та у спосіб, що ними не передбачені, чим порушив положення частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Основного Закону держави, які зобов`язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, на підставі та у спосіб, що ними передбачені, переконаний В.ЮЩЕНКО.

Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, Президент постановив зупинити дію постанови Кабміну «Про деякі заходи, пов`язані з удосконаленням системи обліку громадян, що використовується для забезпечення виконання законів України».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названої постанови уряду.