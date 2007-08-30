Табачник хоче таку ж відпустку, як у Гриценка

Віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК обіцяє використати досвід міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА з використання відпустки для участі в передвиборній кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК повідомив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Я думаю, що ми скористаємося унікальним досвідом міністра оборони, який неодноразово обнародував свій цікавий графік відпустки, згідно з яким він у понеділок, вівторок і середу, працює міністром, а в решту днів тижня – агітатором за свою політичну силу. Оскільки він подав хороший приклад, думаю, у нього будуть наступники», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що відповідно до закону він має право на відпустку, оскільки він вже майже 13 місяців працює на своїй посаді. «Я зроблю графік своїх поїздок, погоджу їх з керівництвом партійного штабу, і на ці дні братиму відпустку, якщо це буде пов`язано з виборчою кампанією», – уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що міністри погоджуватимуть час своїх відпусток для участі в передвиборній кампанії заздалегідь особисто з першим віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ, а потім і особисто з главою уряду. «Складайте графіки, я не заважатиму вам виконувати цей партійний обов`язок, але наш головний обов`язок – це забезпечення життєдіяльності країни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.