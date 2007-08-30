У Табачника під Євро-2012 просили... новий морг

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення національного агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012.

Про це повідомив на брифінгу по завершенні засідання уряду гуманітарний віце-прем`єр Дмитро Табачник.

За його словами, агентство матиме статус Міністерства і розпочне роботу з 2008 року.

На даний момент, за словами Табачника, виконується розпорядження уряду щодо затвердження кількості штату та функцій, які виконуватиме агентство.

Після цього "предметом окремого розгляду" стане визначення кандидатур на його керівні посади.

Водночас уже зараз Табачник розкритикував місцеву владу, яка намагається під Євро-2012 "витягти" від центральної влади кошти на свої комунальні потреби.

"Я дивуюся хуторянському підходу органів місцевої влади тих шести областей, які намагаються записати під державну програму деякі речі, які інакше як нісенітницею не назвеш", - сказав він.

"Не буду називати місто, але вони запропонували за рахунок цієї програми побудувати новий морг, тому що наявний вже старий, а вони очікують прибуття великої кількості осіб", - сказав він.

"Я говорив з губернатором і мером і сказав їм: "Перехрестіться. Вони все ж таки туристи, відпочиваючі. І ця установа ніяк не пов`язана з кількома днями проведення Євро-2012", - додав Табачник.

Крім того, за його словами, до України прибуде делегація китайських інвесторів-будівельників, які займалися будівництвом об’єктів для олімпіад в Афінах і Пекіні.

Він висловив готовність української сторони скористатися досвідом будівництва спортивних споруд, який має китайська сторона.

Українська правда