НУ-НС хоче через суд повернути Пору до списку

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” оскаржив в Окружному адміністративному суді м. Києва рішення Центральної виборчої комісії щодо виключення громадянської партії «Пора» з його складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК сьогодні на брифінгу, коментуючи ситуацію, що винила з реєстрацією партії “Пора”.

М.СТАВНІЙЧУК висловила здивування вибірковим застосуванням обов’язкового за суттю принципу діяльності ЦВК, який має бути завжди направлений на користь суб’єкта виборчого процесу. Вона нагадала події навколо реєстрації Блоку Юлії Тимошенко, зауваживши, що тоді ЦВК свою відмову в реєстрації пояснювало саме цим принципом, а у ситуації з “Порою” не застосували його.

Вона підкреслила, що ЦВК завжди без винятків повинна діяти в порядку і в межах українського законодавства. М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що можна говорити про недосконалість закону про вибори народних депутатів, однак на сьогодні, відповідно до його норм, партія, яка виходить з блоку раніше, ніж за 90 днів до дня виборів, не має можливості самостійно брати участь у виборчій кампанії.

«Мене дивує вибіркова сприятливість членів ЦВК в окремих ситуаціях і несприятливість в реалізації виборчих прав в інших ситуаціях, які, до речі, більш чітко, більш правильно, і більш зрозуміло врегульовані в чинному законодавстві України», - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона нагадала, що Президент уважно моніторить всі дії ЦВК щодо організації і проведення позачергових виборів.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва почав розгляд скарги блоку «Наша Україна – Народна самооборона» щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції України, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичної сили.

Того ж дня Центральна виборча комісія виключила кандидатів у народні депутати від громадянської партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.