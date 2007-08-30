Мороза залишать без зв’язку?

У розпорядження "Української правди" потрапив проект указу про припинення забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб Верховної Ради.

"Зупинити на період до відкриття першого засідання Верховної Ради України шостого скликання дію Указу Президента України від 23 січня 2007 року № 35 "Про переліки посад абонентів урядового зв’язку" в частині, що стосується забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб Верховної Ради України п’ятого скликання", - йдеться в тексті указу.

За забезпечення урядовим зв’язком відповідальний Державний департамент спецзв’язку, який підпорядковується Кабінету міністрів України.

Указ президента від 23 січня 2007 року № 35 "Про переліки посад абонентів урядового зв’язку" не є доступним на офіціальному інтернет-сайті голови держави.

За даними джерел "Української правди", голова Верховної Ради Олександр Мороз повинен отримати відповідне повідомлення про припинення забезпечення апарату парламенту урядовим зв’язком до кінця четверга.

Українська правда