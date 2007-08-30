У Ющенка дуже розраховують на працездатність КС

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК переконана, що Конституційний Суд має можливість в стислі терміни винести рішення за поданням Президента щодо участі у виборах громадян, які перетинають кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що у 1998 і 2006 роках Конституційний Суд вже розглядав і виносив рішення за поданнями, які стосувались виборчого законодавства.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що своє подання Президент визначив як невідкладне і просить розглянути у стислі терміни.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, в даному випадку мова може йти про 100 тис. громадян, які будуть позбавлені права голосу. Але навіть якщо б мова йшла про одного громадянина, держава повинна зробити все можливе, щоб забезпечити його права, підкреслила вона.

Також М.СТАВНІЙЧУК прогнозує оскарження рішення ЦВК, яким передбачається, що громадяни України, які братимуть участь в голосуванні за кордоном, мають вказати своє місце проживання в Україні. Вона підкреслила, що єдиною підставою для включення у список на закордонні виборчі дільниці є перебування громадянина на консульському обліку.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня до КС надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо неконституційності положень Закону «Про вибори народних депутатів України» в частині виключення зі списків виборців відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами Державної прикордонної служби за три дні до окружних виборчих комісій, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.