Янукович відпочивав на Алтаї за рахунок російського мільярдера?

Блок Юлії Тимошенко вимагає від прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА підтвердити або спростувати інформацію щодо його відпочинку на Алтаї за рахунок одного з російських бізнесменів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

В БЮТ нагадали, що в журналістському розслідуванні Інтернет-сайту „Обозреватель” була розміщена інформація, що В.ЯНУКОВИЧ як прем‘єр-міністр України, відпочивав на Алтаї в серпні цього року за рахунок російського мультимільярдера Володимира ЄВТУШЕНКОВА.

Блок Юлії Тимошенко вимагає від Служби безпеки України перевірки наведеної в журналістському розслідуванні інформації. “Ми вважаємо, що практика оплати відпочинку українських високопосадовців комерційними структурами, особливо закордонними, не лише містить ознаки корупції, але й загрожує національній безпеці України – тому є неприпустимою”, - зазначається в заяві блоку.

Крім того, БЮТ вимагає публічних пояснень від В.ЯНУКОВИЧА щодо сутності його стосунків з В.ЄВТУШЕНКОВИМ – з огляду на те, що АФК «Система», якою володіє цей росіянин, може мати інтерес до приватизації «Укртелекому».