Ющенко поставив мільйонний підпис за скасування депутатської недоторканності

Сьогодні у Харкові Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив у підписному листі мільйонний підпис за скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, після цього Президент сказав: «Хочу підкреслити, що ця дорога є єдино правильною, нація правильно робить, що ініціює питання скасування недоторканності, оскільки розуміє, що через її ліквідацію ми приходимо до рівного права людей, перш за все, перед законом. Це ключовий соціальний догмат для того, щоб відчути себе в українському суспільстві рівним серед рівних. І тому для мене це була висока честь поставити сьогодні мільйонний підпис під зверненням і продемонструвати те, що сотні тисяч, мільйони українців наполягають на скасуванні депутатської недоторканності».

Як повідомляв УНІАН, блок “Наша Україна – Народна самооборона” 24 липня розпочав всеукраїнську акцію по збору підписів за скасування депутатської недоторканності .