Балога закликає показати товар лицем

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” настійливо пропонує всім учасникам виборчої кампанії взяти участь у телевізійних дебатах, аби публічно підтвердити зобов’язання виконати всі обіцянки виборцям. Як повідомили УНІАН в прес-службі НУ-НС, про це заявив керівник штабу блоку Віктор БАЛОГА.

За його словами, відкриті теледискусії між політичними гравцями, які претендують на довіру суспільства, є важливою демократичною нормою. Він зазначив, що відмова від участі в діалогах перед телекамерами свідчитиме, принаймні, про нещирість намірів або цілковиту відсутність продуктивних ідей. “Телебачення дає змогу, як кажуть в народі, показати товар лицем. Наш блок має достатній набір чітких тез, неспростовних аргументів і переконливих спікерів, аби плідно провести будь-який формат дебатів і виграти їх”, - сказав В.БАЛОГА.

Він також зазначив, що і для глядачів-виборців, і для самих учасників перегонів важливо дебатувати, насамперед, із політичними конкурентами, а не ідеологічно близькими партнерами. “Теледискусія між “Нашою Україною – Народною самообороною” та БЮТ з більшості позицій не має сенсу, оскільки платформи цих блоків подібні і на виборах вони діють як союзники”, - додав він. За словами В.БАЛОГИ, для “Нашої України – Народної самооборони”, насамперед, необхідно зустрітися в чесному двобої на ТБ-майданчику з Партією регіонів. Він наголосив, що для передвиборчого спарингу це - гідний суперник, який здатний фахово, а не популістськи-галасливо, вести розмову. “Від такого теледвобою виграє, насамперед, виборець, та й телеканал збере такі необхідні для нього рейтинги”, - додав він.

Крім того, керівник штабу “Нашої України – Народної самооборони” вважає, що в майбутніх дебатах обов’язково мають взяти участь перші п’ятірки кандидатів. “Прилюдний діалог між лідерами стане запорукою відповідальності за подальші дії, зафіксує у свідомості та ЗМІ проголошені гасла і взяті зобов’язання. Після 30 вересня рачкувати, відмовлятися від своїх слів буде набагато складніше, а для відповідальної політичної сили – категорично неприпустимо. Будь-які відхилення від публічно заявленої позиції люди однозначно сприймуть як брехню та зраду”, - наголосив В.БАЛОГА.

Він запевнив у готовності “Нашої України – Народної самооборони” до участі у будь-якому форматі чесних дебатів. “Переконаний, що телеканали, які запропонують такі проекти, гарантуватимуть нейтральність і неупередженість”, - зауважив керівник штабу блоку.