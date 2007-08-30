Ізраїль відміняє візи для українців

Уряд Ізраїлю одноголосно проголосував за зміни в законі, який вимагав від громадян країн колишнього Радянського Союзу обов`язкового отримання візи для відвідування Ізраїлю.

Міністр туризму Ізраїлю Іцхак Ахароновіч назвав те, що відбулося, "історичною подією". Ахароновіч чекає, що без бюрократичних процедур більше 300, 000 туристів в рік з країн колишнього Союзу зможуть приїжджати до Ізраїлю". Це дозволить створити близько 10 тисяч нових робочих місць і принесе економіці мільйони шекелів.

МЗС Ізраїлю вже отримав вказівку готувати угоду з Україною про взаємну відміну віз.

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