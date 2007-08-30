Ізраїль відміняє візи для українців
16:38, 30 серпня 2007Політика
1612
Уряд проголосував одноголосно
Уряд Ізраїлю одноголосно проголосував за зміни в законі, який вимагав від громадян країн колишнього Радянського Союзу обов`язкового отримання візи для відвідування Ізраїлю.
Міністр туризму Ізраїлю Іцхак Ахароновіч назвав те, що відбулося, "історичною подією". Ахароновіч чекає, що без бюрократичних процедур більше 300, 000 туристів в рік з країн колишнього Союзу зможуть приїжджати до Ізраїлю". Це дозволить створити близько 10 тисяч нових робочих місць і принесе економіці мільйони шекелів.
МЗС Ізраїлю вже отримав вказівку готувати угоду з Україною про взаємну відміну віз.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter