Блок Вєрки Сердючки пролетів: цигель, цигель, ай-лю-лю

Центральна виборча комісія залишила без розгляду звернення про реєстрацію кандидатів в народні депутати від «Блоку Вєрки Сердючки «За своїх» через порушення термінів подачі документів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалили одноголосно члени ЦВК.

Відповідаючи на одне з запитань, що стосувалося назви блоку, доповідач у справі Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ сказав, що це словосполучення (мається на увазі Блок Верки Сердючки – УНІАН) «не є ані ім’ям особи, а ні ім’ям історичної постаті. Це зареєстрована марка для надання комерційних послуг».

Розглядаючи питання щодо реєстрації вказаного блоку члени ЦВК нагадали, що подання документів завершилося 25 серпня.