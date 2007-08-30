Блок Вєрки Сердючки пролетів: цигель, цигель, ай-лю-лю
17:01, 30 серпня 2007Політика
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Рішення ухвалили одноголосно
Центральна виборча комісія залишила без розгляду звернення про реєстрацію кандидатів в народні депутати від «Блоку Вєрки Сердючки «За своїх» через порушення термінів подачі документів.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалили одноголосно члени ЦВК.
Відповідаючи на одне з запитань, що стосувалося назви блоку, доповідач у справі Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ сказав, що це словосполучення (мається на увазі Блок Верки Сердючки – УНІАН) «не є ані ім’ям особи, а ні ім’ям історичної постаті. Це зареєстрована марка для надання комерційних послуг».
Розглядаючи питання щодо реєстрації вказаного блоку члени ЦВК нагадали, що подання документів завершилося 25 серпня.
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