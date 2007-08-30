Ющенко вважає, що Янукович ступив на дорогу до загострення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Верховна Рада V cкликання не може розглядати проект державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні, пропозицію прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА провести парламентські слухання з питань державного бюджету на 2008 рік.

“Якщо ми хочемо говорити про бюджетний процес… То бюджетний процес від самого початку складання бюджету, формулювання Бюджетної резолюції до його прийняття повинен відбуватися виключно в нормах, які передбачені законом України. Тоді ми будемо мати легітимний бюджет наступного року”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він припустив, що народні депутати V скликання, зібравшись на такі слухання, хочуть продемонструвати, що займаються розробкою проекту держбюджету. “Очевидно, тут мова йде про піар-кампанію, яка, скоріше за все, повинна була засвідчити, що народні депутати, які сьогодні пішли у виборчий процес, якимось чином турбуються про бюджетний процес”, - зазначив Президент.

Водночас він переконаний у неконструктивності такого підходу.

“На мій погляд, центральна влада, кожен народний депутат, прем’єр-міністр повинні демонструвати одне – закони, Конституцію, які були порушені, які мотивували проведення дострокових виборів, визнаються всіма політичними силами, політичні сили йдуть на вибори”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що політичні сили-учасники виборів нині мають говорити про процес стабілізації у країні.

“Крок, який нав’язують здійснити 4 вересня, – це крок у неправильному напрямку. Я жалкую, що прем’єр-міністр погодився і підтримав таке рішення. Це дорога неправильна, це дорога до загострення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що проект держбюджету на 2008 рік буде розглянутий в ході парламентських слухань.