Сьогодні Росія вибирає президента

У Росії сьогодні проходять вибори Президента країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за пост глави держави борються прем`єр-міністр Росії, кандидат від партії «Єдина Росія» Володимир ПУТІН, лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ, голова ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ, кандидат від «Справедливої Росії» Сергій МИРОНОВ і самовисуванець Михайло ПРОХОРОВ.

Згідно зі змінами до Конституції РФ, глава держави обирається на шість років замість чотирьох, як було раніше.

У своїй програмі В.ПУТІН обіцяє, що Росія буде підтримувати співвітчизників і вивчення російської мови за кордоном. А також розвивати інтеграційні проекти - Митний союз і Єдиний економічний простір Росії, Білорусі та Казахстану.

Г.ЗЮГАНОВ обіцяє росіянам створення ЄЕП за участю України. «Я зроблю все можливе для прискореного зближення країн, що входили до складу СРСР. Буде формуватися єдиний економічний простір Росії, Білорусі, Україні та Казахстану. Ми забезпечимо створення міцної Союзної держави Білорусі і Росії», - йдеться в його програмі.

С.МИРОНОВ обіцяє поряд із формуванням Євразійського союзу прагнути до створення конфедерації Росії, Україні та Білорусі.

В той же час В.ЖИРИНОВСЬКИЙ, представляючи свою передвиборчу програму, заявив, що виступає за вибудовування відносин з Україною і Білоруссю суто на ринкових принципах.

М.ПРОХОРОВ обіцяє розробити і приступити до реалізації стратегії з об`єднання ЄС і Російської Федерації в єдиний геоекономічний центр із спільним економічним і візовим простором, спільною валютою на базі євро і рубля і загальними правовими системами.

Згідно з останнім опитуванням, проведеним Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД) 18-19 лютого, за В.ПУТІНА готові проголосувати 53,5% росіян, за Г.ЗЮГАНОВА - 10,8%, за В.ЖИРИНОВСЬКОГО - 8,9%, за С.МИРОНОВА - 4,3%, за М.ПРОХОРОВА - 5,6%. Не планували брати участь у виборах 7,8%, вагалися з відповіддю 8%.

Щоб уникнути звинувачень у фальсифікаціях, всі виборчі дільниці (крім закритих і пересувних) влада оснастила веб-камерами. Система охопить близько 91 тис. дільничних виборчих комісій, а її продуктивність забезпечить можливість підключення 25 млн. користувачів при можливості 60 000 одночасних переглядів зображення з однієї камери. На сайті webvybory2012. ru можна буде слідкувати за ходом трансляцій.

За інформацією МВС Росії, в Москві 4 березня громадський порядок будуть забезпечувати 36,5 тис. співробітників поліції. Загалом на території Російської Федерації до охорони правопорядку в цей день будуть залучені більше 380 тис. співробітників системи МВС, яким допомагатимуть понад 29 тис. дружинників і більше 30 тис. представників приватних охоронних підприємств.

На вибори до Росії приїдуть 685 міжнародних спостерігачів, у тому числі в Росію прибудуть народні депутати України по лінії міжнародних організацій, представники ОБСЄ, Ради Європи, Міжнародної асамблеї СНД.

Громадяни Російської Федерації, які знаходяться в Україні, мають можливість проголосувати на 25 виборчих дільницях, розташованих в 16 регіонах України. За даними МЗС РФ, у виборах можуть взяти участь більше 100 тис. громадян Росії, які проживають в Україні.

Остаточні підсумки голосування ЦВК має визначити не пізніше 14 березня, а до 17 березня вони повинні бути офіційно опубліковані. Обраний на нинішніх виборах Президент вступить на посаду 7 травня.